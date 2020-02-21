Еще у двух жителей Италии обнаружили коронавирус

Еще двое жителей Италии сдали положительный тест на коронавирус, заявили власти региона Ломбардия в пятницу, вскоре после того, как в Италии подтвердили первый случай местной передачи потенциально смертельной болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

У жены и близкого друга 38-летнего пациента, который заразился первым, также обнаружили вирус, и сейчас они находятся на карантине, заявил представитель местных властей Джулио Галлера.

Министр здравоохранения Роберто Сперанца приказал провести обязательный карантин для всех, кто контактировал с тремя инфицированными.

Первичный пациент заболел после встречи с другом, который недавно вернулся из Китая.

Говорят, 38-летний пациент находится в очень тяжелом состоянии, с дыхательной недостаточностью, пишет ANSA. Друга, с которым он встречался, и его семью также поместили на карантин.

В то же время молодой итальянский исследователь оправился от коронавируса в римской больнице.

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