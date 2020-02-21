Ердоган визначить подальші дії в Сирії після розмови з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ввечері 21 лютого телефоном поговорить зі своїм російським колегою Владіміром Путіним і на основі цих переговорів визначить позицію Туреччини щодо військового конфлікту сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Виступаючи перед журналістами у п’ятницю, Ердоган сказав, що лідери Франції та Німеччини запропонували провести чотиристоронній саміт за участю РФ, але Путін ще не відповів на пропозицію. За його словами, телефонна розмова відбудеться ввечері.

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"Під час цієї телефонної розмови ми обговоримо всі події в Ідлібі. Просто зараз бої тривають зі всією рішучістю. І цей телефонний дзвінок визначить нашу позицію", - сказав Ердоган.

Ердоган також підкреслив, що Туреччина не виведе свої війська з Ідлібу. Він додав, що в Ідлібі було знищено близько 12 танків, три бронемашини, 14 гаубиць і два пікапи. Він також сказав, що близько 150 осіб з боку режиму Асада були "нейтралізовані".

В ході своєї розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель раніше в п’ятницю Ердоган закликав до "конкретних дій", щоб запобігти подальшій ескалації в Ідлібі.

20 лютого Макрон і Меркель подзвонили Путіну, щоб висловити свою стурбованість гуманітарною ситуацією в Ідлібі, і закликали провести саміт щодо ситуації в регіоні.