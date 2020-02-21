Ескалація в Сирії: Меркель і Макрон подзвонили з застереженнями Путіну

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель у четвер відволіклися від позачергового саміту ЄС з питань бюджету в Брюсселі, щоб зателефонувати Владіміру Путіну і закликати його провести зустріч щодо припинення вогню в Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

За інформацією палацу, канцлерка і президент хотіли попередити президента Путіна "про гуманітарне становище цивільного населення в провінції Ідліб в Сирії".

Читайте також Туреччина після авіанальоту Росії в Сирії заявила про загибель двох своїх військових

Макрон і Меркель "закликали до негайного припинення військових дій" і попросили сторони "не блокувати доступ гуманітарної допомоги нужденному населенню". При цьому в заяві немає прямих згадок про те, що Росія протягом багатьох місяців блокує на Раді безпеки ООН угоду про доступ до гуманітарної допомоги.

Лідери заявили про свою готовність швидко зустрітися з президентом Путіним і президентом Ердоганом, "щоб знайти політичне вирішення кризи". Як відомо, Росія у сирійському конфлікті підтримує урядові війська Башара Асада, які останніми днями активно витісняють в Ідлібі сили опозиції.

Кремль виступив зі своєю заявою після дзвінка, надавши свою версію подій. У президента РФ заявили, що розмова відбулася в контексті різкого загострення обстановки в Ідлібі "в результаті агресивних дій екстремістських формувань проти сирійських урядових військ і мирних жителів".

Читайте також Туреччина перекинула в Сирію 150 вантажівок з БТР, танками і САУ

"Акцентована важливість недопущення негативних гуманітарних наслідків для цивільного населення. Владімір Путін наголосив на необхідності вжиття ефективних заходів щодо нейтралізації терористичної загрози при дотриманні принципів суверенітету і територіальної цілісності Сирійської Арабської Республіки", - йдеться у заяві Кремля.

За даними джерел видання Politico, зателефонувати Путіну вирішив Макрон. Але телефонували з кімнати німецької делегації в Європейській раді в Брюсселі.

Європейська рада також опублікував заяву про ситуацію в Ідлібі в четвер увечері, в якій також прямо не згадується Росія.

Нагадаємо, 20 лютого турецька армія розпочала військову операцію проти режиму сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб. Анкара є головним військовим покровителем опозиційних сил, все ще присутніх в Ідлібі, і в останні тижні вона направила в цей район додаткові війська.

Очікується, що Меркель та Макрон зателефонують в п’ятницю турецькому президенту Ердогану.