Эрдоган определит дальнейшие действия в Сирии после разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вечером 21 февраля собирается поговорить по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным и на основе этих переговоров определит позицию Турции относительно военного конфликта в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Выступая перед журналистами в пятницу, Эрдоган сказал, что лидеры Франции и Германии предложили провести четырехсторонний саммит с участием РФ, но Путин еще не ответил на предложение. По его словам, телефонный разговор состоится вечером.

"Во время этого телефонного разговора мы обсудим все события в Идлибе. Просто сейчас бои продолжаются со всей решительностью. И этот телефонный звонок определит нашу позицию", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не выведет свои войска из Идлиба. Он добавил, что в Идлибе было уничтожено около 12 танков, три бронемашины, 14 гаубиц и два пикапа. Он также сказал, что около 150 человек со стороны режима Асада были "нейтрализованы".

В ходе своей беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ранее в пятницу Эрдоган призвал к "конкретным действиям", чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в Идлибе.

20 февраля Макрон и Меркель позвонили Путину, чтобы выразить свою обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе, и призвали провести саммит по ситуации в регионе.