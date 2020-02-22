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Албанія видала РФ росіянина, який воював за ІДІЛ в Сирії

Субота, 22 лютого 2020, 10:50

Албанія видала РФ росіянина, який воював на боці терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії.

Про повідомили в суботу в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії, передає "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Федеральною службою безпеки спільно з Генпрокуратурою Росії, НЦБ Інтерполу МВС Росії і ФСВП Росії організована екстрадиція з Албанії громадянина РФ Міслаєва Расула Вісанійовича, який перебуває в міжнародному розшуку ", - повідомили у відомстві.

За даними ФСБ, Міслаєв, " будучи прихильником радикального ісламу, в 2013 році виїхав до Сирії, де брав участь у бойових діях проти урядових сил на боці міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" ". На підставі російського орієнтування в липні 2019 року Міслаєв був затриманий в Албанії і поміщений під передекстрадиційний арешт.

Напередодні в супроводі конвою ФСВП і НЦБ Інтерполу МВС Росії він був екстрадований в РФ.

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