Албания выдала РФ россиянина, воевавшего за ИГИЛ в Сирии

Албания выдала РФ россиянина, воевавшего на стороне террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии.

Об сообщили в субботу в Центре общественных связей ФСБ России, передает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Албании гражданина РФ Мислаева Расула Висаниевича, который находится в международном розыске ", - сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, Мислаев, "будучи сторонником радикального ислама, в 2013 году уехал в Сирию , где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне международной террористической организации "Исламское государство"". На основании российского ориентирования в июле 2019 года Мислаев был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест.

Накануне в сопровождении конвоя ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России он был экстрадирован в РФ.