У США заявили про російську кампанію дезінформації щодо коронавірусу

У США заявили про кампанію дезінформації, яка ведеться з допомогою тисяч акантів у соцмережах, пов’язаних з Росією, спрямовану на поширення неправдивої інформації про новий коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Представники Держдепартаменту, що відповідають за боротьбу з російською дезінформацією розповіли, що фейкові персонажі використовують Facebook і Instagram для просування російських тез на декількох мовах.

Йдеться про тисячі акаунтів, раніше ідентифікованих для передачі повідомлень про такі події, як війна в Сирії, протести жовтих жилетів у Франції та масові демонстрації в Чилі.

Нинішня кампанія дезінформації просуває необгрунтовані теорії змови про те, що Сполучені Штати стоять за спалахом Covid-19, намагаючись нашкодити іміджу США в усьому світі.

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"Намір Росії полягає в тому, щоб посіяти розбрат і підірвати американські інститути і альянси зсередини, в тому числі за допомогою таємних кампаній згубного впливу", - сказав Філіп Рікер, виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США по Європі та Євразії.

"Поширюючи дезінформацію про коронавірус, російські зловмисні гравці в черговий раз ставлять під загрозу громадську безпеку, відволікаючи увагу від глобальних заходів у відповідь в галузі охорони здоров'я", - заявив він.

Заяви, які циркулювали в останні тижні, включають твердження про те, що вірус є спробою США "вести економічну війну з Китаєм", що це біологічна зброя, виготовлена ЦРУ, чи що це частина очолюваної Заходом спроби "проштовхнути антикитайські повідомлення".

Кампанія дезінформації була виявлена американськими спецалістами в середині січня після того, як китайські чиновники оголосили про третю смерть від нового коронавірусу в Ухані, епіцентрі спалаху.

Російські фінансовані державою ЗМІ почали поширювати антизахідні повідомлення про причини епідемії 20 січня, а оператори акаунтів в соціальних мережах почали публікувати їх по всьому світу на наступний день, кажуть американські чиновники.

США вважають, що остання російська кампанія дезінформації ускладнює реагування на епідемію, особливо в Африці та Азії, і деякі люди починають з підозрою ставитися до реакції Заходу.