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В Італії зростає кількість хворих на коронавірус, мер Мілана пропонує закрити школи

Неділя, 23 лютого 2020, 12:18

Кількість хворих на новий коронавірус в Італії збільшилася до 111 людей, спалахи зафіксовані в п'яти регіонах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera della Sera.

Глава Ломбардії Аттіліо Фонтана заявив, що на території регіону найбільше заражених - 89 осіб. Крім того, 17 випадків підтверджено у Венето, по два в Емілії-Романьї і Лаціо, і один в П'ємонті.

Останній підтверджений випадок - це хворий 17-річний студент, який мешкає в місті Вальтелліна, але вчиться в сільськогосподарському інституті в районі Лоді, де найбільше хворих.

Мер Мілана Джузеппе Сала запропонував закрити всі школи в місті. "На даний момент, я думаю, що школи повинні бути закриті, я запропоную главі регіону розширити надзвичайні заходи на столицю регіону", - сказав він.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

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Коронавірус Італія
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