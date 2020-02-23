В Италии растет число больных коронавирусом, мэр Милана предлагает закрыть школы

Количество заболевших новым коронавирусом в Италии увеличилось до 111 человек, вспышки зафиксированы в пяти регионах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriera della Sera.

Глава Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что на территории региона больше всего зараженных – 89 человек. Кроме того, 17 случаев подтверждено в Венето, по два в Эмилии-Романье и Лацио, и один в Пьемонте.

Последний подтвержденный случай - это заболевший 17-летний студент, проживающий в городе Вальтеллина, который учится в сельскохозяйственном институте в районе Лоди, где больше всего заболевших.

Мэр Милана Джузеппе Сала предложил закрыть все школы в городе. "На данный момент, я думаю, что школы должны быть закрыты, я предложу главе региона расширить чрезвычайные меры на столицу регионы", - сказал он.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.