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Прем'єра Словаччини госпіталізували за тиждень до виборів

Неділя, 23 лютого 2020, 14:22

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні скасував свій порядок денний через раптову хворобу, всього за тиждень до парламентських виборів, на яких його партія може втратити владу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пеллегріні повинен був з'явитися на телевізійних дебатах в неділю ввечері з лідерами усіх партій, які беруть участь в парламентських виборах, призначених на 29 лютого.

"Прем'єр-міністр Петер Пеллегріні був госпіталізований вчора вночі через гостру інфекцію верхніх дихальних шляхів, що супроводжується високою температурою. Через його стан він тимчасово скасовує весь свій графік", - йдеться в заяві офісу Пеллегріні.

Підсумкові опитування громадської думки минулого тижня показали, що група з п'яти-шести опозиційних партій, від прогресивних до консервативних, може спробувати об'єднати свої сили, щоб витіснити партію Пеллегріні з влади.

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