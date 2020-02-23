Прем'єра Словаччини госпіталізували за тиждень до виборів

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні скасував свій порядок денний через раптову хворобу, всього за тиждень до парламентських виборів, на яких його партія може втратити владу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Пеллегріні повинен був з'явитися на телевізійних дебатах в неділю ввечері з лідерами усіх партій, які беруть участь в парламентських виборах, призначених на 29 лютого.

"Прем'єр-міністр Петер Пеллегріні був госпіталізований вчора вночі через гостру інфекцію верхніх дихальних шляхів, що супроводжується високою температурою. Через його стан він тимчасово скасовує весь свій графік", - йдеться в заяві офісу Пеллегріні.

Підсумкові опитування громадської думки минулого тижня показали, що група з п'яти-шести опозиційних партій, від прогресивних до консервативних, може спробувати об'єднати свої сили, щоб витіснити партію Пеллегріні з влади.