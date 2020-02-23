Премьера Словакии госпитализировали за неделю до выборов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини отменил свою повестку дня из-за внезапной болезни, всего за неделю до парламентских выборов, на которых его партия может потерять власть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пеллегрини должен был появиться на телевизионных дебатах в воскресенье вечером с лидерами всех партий, которые принимают участие в парламентских выборах, назначенных на 29 февраля.

"Премьер-министр Петер Пеллегрини был госпитализирован вчера ночью из-за острой инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающейся высокой температурой. Из-за его состояния он временно отменяет весь свой график", - говорится в заявлении офиса Пеллегрини.

Итоговые опросы общественного мнения на прошлой неделе показали, что группа из пяти-шести оппозиционных партий, от прогрессивных до консервативных, может попытаться объединить свои силы, чтобы вытеснить партию Пеллегрини из власти.