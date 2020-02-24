В Італії кількість померлих від коронавірусу збільшилася до 4

В Італії помер четвертий пацієнт, який був інфікований коронавірусом. Літній чоловік помер у лікарні міста Бергамо.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

84-річний чоловік був госпіталізований минулого тижня. Він був "літньою людиною з іншими захворюваннями", пояснив президент Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Читайте також В Італії третя людина померла від коронавірусу, 149 інфікованих

За його словами, кількість людей, заражених в регіоні, зросла до 165. Ця цифра враховує, в тому числі, померлих від коронавірусу та людей, які вилікувалися і були виписані з лікарень.

У Ломбардії це вже третій смертельний випадок серед пацієнтів з коронавірусом. Всі вони були літніми людьми і також страждали від інших серйозних захворювань.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.