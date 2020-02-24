В Италии количество умерших от коронавируса увеличилось до 4

В Италии умер четвертый пациент, который был инфицирован коронавирусом. Пожилой мужчина скончался в больнице города Бергамо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

84-летний мужчина был госпитализирован на прошлой неделе. Он был "пожилым человеком с другими заболеваниями", пояснил президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

По его словам, количество людей, зараженных в регионе выросло до 165. Эта цифра учитывает, в том числе, умерших от коронавируса и людей, которые вылечились и были выписаны из больниц.

В Ломбардии это уже третий смертельный случай среди пациентов с коронавирусом. Все они были пожилыми людьми и также страдали от других серьезных заболеваний.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.