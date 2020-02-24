Протест проти президента Молдови дійшов до посольства РФ: "геть російську армію"

Протест за відставку президента Молдови Ігоря Додона, організований прорумунським блоком Unirea, 23 лютого завершився акцією біля стін посольства Росії в Молдові. Десятки людей з плакатами в руках вигукували: "Російська армія - геть!".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Учасники акції несли в руках плакати з написами: "Євразійський союз Додона", "Організований голод", "Російська військова агресія в Україні", "Депортації до Сибіру" та іншими.

Протест почався біля пам'ятника Штефану чел Маре в центрі Кишинева. Там члени блоку і його прихильники уже другий тиждень поспіль вимагали відставки президента Ігоря Додона і уряду Іона Кіку.

Unirea обурений рішенням уряду відкликати 6 послів, серед них і посла в Румунії.

Невдоволення Unirea також викликали останні висловлювання голови МЗС Ауреліу Чокоя щодо ролі російської армії у військовому конфлікті на Дністрі.

Нагадаємо, восени цього року у Молдові заплановані президентські вибори.