Протест против президента Молдовы дошол до посольства РФ: "российская армия - вон"

Протест за отставку президента Молдовы Игоря Додона, организованный прорумынским блоком Unirea, 23 февраля завершился акцией у стен посольства России в Молдове. Десятки людей с плакатами в руках скандировали: "Российская армия - вон!".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Участники акции несли в руках плакаты с надписями: "Евразийский союз Додона", "Организованный голод", "Российская военная агрессия в Украине", "Депортации в Сибирь" и другими.

Протест начался у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинева. Там члены блока и его сторонники уже вторую неделю подряд требовали отставки президента Игоря Додона и правительства Иона Кику.

Unirea возмущен решением правительства отозвать 6 послов, в том числе и посла в Румынии.

Недовольство Unirea также вызвали последние высказывания главы МИД Аурелиу Чокоя о роли российской армии в военном конфликте на Днестре.

Напомним, осенью этого года в Молдове запланированы президентские выборы.