Питання розблокування Угорщиною комісії Україна-НАТО можуть владнати у травні - нардеп

Питання розблокування Угорщиною засідань комісії Україна-НАТО на високому рівні можуть владнати під час засідання Парламентської асамблеї НАТО у Києві у травні цьогоріч.

Про це 24 лютого заявила народна депутатка Ірина Верещук ("Слуга народу"), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Я нещодавно була в Брюсселі і особисто спілкувалася з представниками НАТО. Хочу усіх запевнити, у НАТО є розуміння як нас прийняти", - каже нардеп.

"Комісія Україна-НАТО, на жаль, поки що заблокована, але ми питання вирішуємо. Уже є розуміння у країн-членів НАТО, як вийти з цього стану", - зазначила парламентарка.

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"Ми сподіваємося, що у травні поточного року, коли відбуватиметься Парламентська асамблея членів НАТО в Україні, а це буде безпрецедентне дійство... ми зможемо вирішити питання, які нас турбують. Головне, що ми бачимо практичний вимір, як це зробити через законодавче поле", - сказала Верещук.

Як відомо, мовна стаття українського освітнього закону в 2017 році стала точкою відліку для українсько-угорського конфлікту, який досі обмежує відносини України з НАТО (ЄвроПравда детально писала про цей закон, зокрема в нещодавній публікації "Компроміс заради НАТО: що може змінити зустріч Зеленського та Орбана").

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