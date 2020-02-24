Вопрос разблокирования Венгрией комиссии Украина-НАТО могут решить в мае - нардеп

Вопрос разблокирования Венгрией заседаний комиссии Украина-НАТО на высоком уровне могут решить во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве в мае в этом году.

Об этом 24 февраля заявила народный депутат Ирина Верещук ( "Слуга народа"), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Я недавно была в Брюсселе и лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить, у НАТО есть понимание как нас принять", - говорит нардеп.

"Комиссия Украина-НАТО, к сожалению, пока заблокирована, но мы вопрос решаем. Уже есть понимание у стран-членов НАТО, как выйти из этого состояния", - отметила парламентарий.

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"Мы надеемся, что в мае текущего года, когда будет проходить Парламентская ассамблея НАТО в Украине, а это будет беспрецедентное действо ... мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят. Главное, что мы видим практическое измерение, как это сделать через законодательное поле", - сказала Верещук.

Как известно, языковая статья украинского образовательного закона в 2017 году стала точкой отсчета для украинско-венгерского конфликта, который до сих пор ограничивает отношения Украины с НАТО (ЕвроПравда подробно писала об этом законе, в частности в недавней публикации "Компромисс ради НАТО: что может изменить встреча Зеленского и Орбана").

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