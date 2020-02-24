Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
Протестні групи на трьох східних грецьких островах розпочали блокади, спрямовані на те, щоб уряд не зміг збудувати нові центри утримання мігрантів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Групи на Лесбосі, Хіосі та Самосі заручилися широкою підтримкою, зокрема, з боку муніципальних органів влади та сільськогосподарських асоціацій.
Уряд стверджує, що активно будує центри утримання на нещодавно відведеній землі задля заміни переповнених таборів - оголосивши, що будівництво відновиться в понеділок після короткої перерви для консультацій.
Але багато острів'ян побоюються, що нові об'єкти лише збільшать кількість мігрантів та біженців після того, як уряд не виконав зобов’язання полегшити ситуацію з переповненням в зимові місяці.
"Ми охороняємо площу, і якщо вони почнуть забудову, всі протестувальники тут і з навколишніх сіл приєднаються до протесту - тому що ми цього не хочемо", - сказав Стефанос Апостолу, організатор протесту та член сільради на Лесбосі.
Нещодавно грецький уряд вирішив встановити "плавучу систему захисту" в Егейському морі, щоб зупинити мігрантів, що прибувають з турецького узбережжя.