Греция: островитяне заблокировали места, где начинают строить новые центры для мигрантов

Протестные группы на трех восточных греческих островах начали блокады, направленные на то, чтобы правительство не смогло построить новые центры удерживания мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Группы на Лесбосе, Хиосе и Самосе заручились широкой поддержкой, в частности, со стороны муниципальных органов власти и сельскохозяйственных ассоциаций.

Правительство утверждает, что активно строит центры удерживания на недавно отведенной земли для замены переполненных лагерей - объявив, что строительство возобновится в понедельник после короткого перерыва для консультаций.

Но многие островитяне опасаются, что новые объекты только увеличат количество мигрантов и беженцев после того, как правительство не выполнило обязательство облегчить ситуацию с переполнением в зимние месяцы.

"Мы охраняем площадь, и если они начнут застройку, все протестующие здесь и с окрестных сел присоединятся к протесту - потому что мы этого не хотим", - сказал Стефанос Апостолу, организатор протеста и член сельсовета на Лесбосе.

Недавно греческое правительство решило установить "плавучую систему защиты" в Эгейском море, чтобы остановить мигрантов, прибывающих с турецкого побережья.