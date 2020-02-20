Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини

У Польщі за рік народилися майже 3 тис. громадян України, смертність зросла на 15%

Трамп обрав контроверсійного посла в Німеччині керівником розвідки США

Стрілянина в Німеччині: 11 загиблих






"Стіни марні": спікер Європарламенту засудив рішення Греції щодо мігрантів

Четвер, 20 лютого 2020, 10:30

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі розкритикував рішення влади Греції побудувати плавучий бар’єр, щоб завадити проникненню нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Будувати стіни марно. Я думаю, це просто доводить, що уряди намагаються показати громадськості, що вони вживають якихось заходів. Для всіх було б набагато краще зібратися разом, щоб створити європейську імміграційну політику. Стіни ніколи не вирішували проблем ні на суші, ні в морях", - заявив голова Європарламенту.

Читайте також
Нова міграційна криза в ЄС може прийти з фінсько-російського кордону - ЗМІ

Нещодавно грецький уряд вирішив встановити "плавучу систему захисту" в Егейському морі, щоб зупинити мігрантів, що прибувають з турецького узбережжя.

Днями уряд Греції заявив, що призупиняє надзвичайний план будівництва таборів для утримання мігрантів на грецьких островах поблизу турецького узбережжя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент Греція Туреччина мігранти
powered by lun.ua