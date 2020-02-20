"Стіни марні": спікер Європарламенту засудив рішення Греції щодо мігрантів

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі розкритикував рішення влади Греції побудувати плавучий бар’єр, щоб завадити проникненню нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Будувати стіни марно. Я думаю, це просто доводить, що уряди намагаються показати громадськості, що вони вживають якихось заходів. Для всіх було б набагато краще зібратися разом, щоб створити європейську імміграційну політику. Стіни ніколи не вирішували проблем ні на суші, ні в морях", - заявив голова Європарламенту.

Нещодавно грецький уряд вирішив встановити "плавучу систему захисту" в Егейському морі, щоб зупинити мігрантів, що прибувають з турецького узбережжя.

Днями уряд Греції заявив, що призупиняє надзвичайний план будівництва таборів для утримання мігрантів на грецьких островах поблизу турецького узбережжя.