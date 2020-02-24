Австрія зупинятиме на кордоні людей з підозрою на коронавірус

Австрія заявила, що не дозволить людям з підозрою на зараження коронавірусом перетнути свій кордон.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це на пресконференції у понеділок заявив канцлер Австрії Себастіан Курц.

Його заява прозвучала наступного дня після того, як Австрія зупинила на кордоні потяг з Італії на чотири години, щоб дочекатися результатів тестувань двох пасажирів.

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В Австрії ще не зафіксовані випадки захворювання на коронавірус, але країна вкрай насторожено діє з огляду на те, що у сусідній Італії - найбільшої в Європі спалах вірусу.

У неділю австрійська влада зупинила поїзд Венеція-Мюнхен, який перевозив 300 пасажирів, щоб дочекатися результати тестів двох осіб. Підозрювали, що вони можуть бути заражені. Але тести показали негативний результат і поїзд у підсумку пропустили.

"Що стосується кордонів і транскордонного руху, ми будемо діяти таким чином: ми будемо додатково посилювати системи оповіщення з нашими сусідами, і ми негайно накажемо зупинити (носія захворювання – Ред.), якщо у нас буде підозра, як це сталося вчора ввечері", - сказав Курц на пресконференції в понеділок.

Він додав, що уряд планує розширити проведення температурних перевірок на кшталт тих, які проводяться в віденському аеропорту для пасажирів з Китаю, але не уточнив, де саме вони будуть проводитися.

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Нагадаємо, кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей. Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі, у тому числі – "закрив" найбільш постраждалі міста і заборонив публічні заходи, зокрема, завчасно завершив Венеційський фестиваль.