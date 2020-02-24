Австрия будет останавливать на границе людей с подозрением на коронавирус

Австрия заявила, что не позволит людям с подозрением на коронавирус пересечь свою границу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции в понедельник заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как Австрия остановила на границе поезд из Италии на 4 часа, чтобы дождаться результатов тестирования двух пассажиров.

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В Австрии еще не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, но страна крайне настороженно действует с учетом того, что в соседней Италии - крупнейшая в Европе вспышка вируса.

В воскресенье австрийская власть остановила поезд Венеция-Мюнхен, который перевозил 300 пассажиров, чтобы дождаться результатов тестов двух человек. Подозревали, что они могут быть заражены. Но тесты показали отрицательный результат и поезд в итоге пропустили.

"Что касается границ и трансграничного движения, мы будем действовать таким образом: мы будем дополнительно усиливать системы оповещения с нашими соседями, и мы немедленно прикажем остановить (носителя заболевания - Ред.), если у нас будет подозрение, как это произошло вчера вечером", - сказал Курц на пресс-конференции в понедельник.

Он добавил, что правительство планирует расширить проведения температурных проверок вроде тех, которые проводятся в венском аэропорту для пассажиров из Китая, но не уточнил, где именно они будут проводиться.

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Напомним, количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек. Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшего вспышки нового коронавируса в Европе, в том числе - "закрыло" наиболее пострадавшие города и запретило публичные мероприятия, в частности, заблаговременно завершило Венецианский фестиваль.