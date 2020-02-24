Генконсульство України в Мілані обмежує роботу через коронавірус

Генеральне консульство України в Мілані призупиняє прийом громадян та видачу документів через поширення нового коронавірусу типу COVID-19 на півночі Італії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Генконсульства України в Мілані у Facebook.

"Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавірусу, відповідно до розпорядження президента Ломбардії Аттіліо Фонтани та міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца про введення превентивних заходів, у тому числі "припинення роботи офісів з прийому громадян, за виключенням надання першочергових послуг", Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів", - сказано у повідомленні.

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Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій регіональних органів влади Ломбардії, про що буде своєчасно повідомлено.

У разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт тощо) консульство просить звертатися на гарячу лінію +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua

У консульстві нагадали про загальні рекомендації противірусної безпеки, оприлюднені на сайті МЗС України.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті спалаху коронавірусу в Італії у понеділок, 24 лютого, зросла до шести людей. 225 людини – інфіковані.

Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї.

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.