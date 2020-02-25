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Коронавірус в Італії: перші випадки у Флоренції та на Сицилії

Вівторок, 25 лютого 2020, 10:38

В італійських регіонах Флоренція і Сицилія зафіксовані перші випадки нового коронавірусу. Влада заборонила шкільні поїздки по країні до 15 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Corriere della Sera.

60-річний бізнесмен з міста Флоренція, яке є столицею однойменного регіону, повернувся з Сінгапуру і зараз госпіталізований.

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Флоренція межує з регіоном Емілія-Романья, де вже підтверджено 18 випадків захворювання.

Також перший випадок нового коронавірусу зафіксований в місті Палермо на Сицилії. Госпіталізований турист з Бергамо із регіону Ломбардія, де найбільше хворих на коронавірус. Це перший випадок захворювання на півдні Італії.

Італійська влада сьогодні також прийняла рішення скасувати до 15 березня всі шкільні поїздки в країні. Для тих, хто вже оплатив поїздки, передбачено відшкодування.

Нагадаємо, в Італії кількість людей, померлих від коронавірусу, зросла до семи, інфіковані 230 людей.

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Коронавірус Італія
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