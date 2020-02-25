Коронавирус в Италии: первые случаи во Флоренции и на Сицилии

В итальянских регионах Флоренция и Сицилия зафиксированы первые случаи нового коронавируса. Власти запретили школьные поездки по стране до 15 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

60-летний бизнесмен из города Флоренция, который является столицей одноименного региона, вернулся из Сингапура и сейчас госпитализирован.

Флоренция граничит с регионом Эмилия-Романья, где уже подтверджено 18 случаев заболевания.

Также первый случай нового коронавируса зафиксирован в городе Палермо на Сицилии. Госпитализирован турист из Бергамо из региона Ломбардия, где больше всего больных коронавирусом. Это первый случай заболевания на юге Италии.

Итальянская власть сегодня также приняла решение отменить до 15 марта все школьные поездки в стране. Для тех, кто уже оплатил поездки, предусмотрено возмещение.

Напомним, в Италии количество людей, умерших от коронавируса, возросло до семи, инфицированы 230 человек.