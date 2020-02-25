Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії

Сирійські повстанці, підтримані турецькими військовими, захопили місто Найраб на північному заході Ідлібу на Сирії, заявили турецькі та повстанські чиновники у вівторок. Це перший район, який вдалося відбити у сирійських урядових сил після початку їхнього наступу в провінції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Сили режиму президента Сирії Башара Асада, яких підтримують російські повітряні силами, намагаються повернути останній великий регіон, утримуваний повстанцями в Сирії після дев'яти років війни. Ескалація бойових дій призвела до переміщення мільйона людей за останні тижні.

Туреччина у відповідь надіслала тисячі військових і одиниць техніки в регіон для підтримки повстанців-ісламістів у протистоянні наступу.

"За допомогою наших турецьких друзів ми повернули контроль над стратегічним містом Найраб, після вигнання терористичних російських ополчень", - заявив прессекретар підтримуваної Туреччиною Національної армії Юсеф Хамуд.

Читайте також У Сирії військові США витіснили на узбіччя дороги машину армії РФ

Турецький представник служби безпеки заявив, що турецькі військові підтримували контрнаступ повстанців артилерією, а зараз місто очищають.

Він заявив, що в понеділок, 24 лютого, під Найрабом не було зіткнень між турецькими та російськими силами, і жоден турецький солдат не втратив життя в сутичках.

Турецький чиновник також сказав, що незабаром у Асада відіб'ють і стратегічне місто Саракіб, де головна магістраль Сирії з півночі на південь, що сполучає Дамаск і Алеппо, перетинається з дорогою на захід до Середземного моря.

Відколи Туреччина кинула свої сили на північний захід Сирії, щоб зупинити наступ РФ і сирійського уряду, 17 турецьких військових загинули. Медіа писали, що це сталося, зокрема, внаслідок авіаударів Москви, проте Міноборони Туреччини це не підтверджує.

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що ще немає повної згоди щодо проведення 5 березня саміту з Росією, Францією та Німеччиною щодо конфлікту в Ідлібі, але в цей день він може зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним.