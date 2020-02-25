В Анкарі екстрено посадили літак через підозру на коронавірус у пасажирів
Літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів з Ірану, був перенаправлений в Анкару на прохання міністерства охорони здоров'я Туреччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.
Причиною такого кроку стала підозра на зараження коронавірусом 17 пасажирів пасажирів.
Турецьке агентство Demirören транслювало відео, що показує машини швидкої допомоги, що вишикувалися поруч з літаком, та кількох співробітників, одягнених в білі захисні костюми на льотному полі.
Повідомляється, що літак вилетів з Тегерана і прямував до Стамбула. О 10.29 його посадили в Анкарі.
На борту перебували 132 пасажири.
Як повідомляє Daily Sabah, пасажири були доставлені в лікарню і будуть перебувати під карантином протягом 14 днів. Це перші турецькі громадяни, які прибули з Ірану, де нещодавно стався спалах коронавірусу.
Туреччина закрила свої кордони з Іраном в неділю і скоротила польоти через поширення вірусу в цій країні.