В Анкарі екстрено посадили літак через підозру на коронавірус у пасажирів

Літак авіакомпанії Turkish Airlines, що летів з Ірану, був перенаправлений в Анкару на прохання міністерства охорони здоров'я Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Причиною такого кроку стала підозра на зараження коронавірусом 17 пасажирів пасажирів.

Турецьке агентство Demirören транслювало відео, що показує машини швидкої допомоги, що вишикувалися поруч з літаком, та кількох співробітників, одягнених в білі захисні костюми на льотному полі.

Повідомляється, що літак вилетів з Тегерана і прямував до Стамбула. О 10.29 його посадили в Анкарі.

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На борту перебували 132 пасажири.

Як повідомляє Daily Sabah, пасажири були доставлені в лікарню і будуть перебувати під карантином протягом 14 днів. Це перші турецькі громадяни, які прибули з Ірану, де нещодавно стався спалах коронавірусу.

Туреччина закрила свої кордони з Іраном в неділю і скоротила польоти через поширення вірусу в цій країні.