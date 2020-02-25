В Анкаре экстренно посадили самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Ирана, был перенаправлен в Анкару по просьбе министерства здравоохранения Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Причиной такого шага стало подозрение на заражение коронавирусом 17 пассажиров.

Турецкое агентство Demirören транслировало видео, показывающее машины скорой помощи, выстроившихся рядом с самолетом, и нескольких сотрудников, одетых в белые защитные костюмы, на летном поле.

Сообщается, что самолет вылетел из Тегерана и направлялся в Стамбул. В 10.29 его посадили в Анкаре.

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На борту находились 132 пассажира.

Как сообщает Daily Sabah, пассажиры были доставлены в больницу и будут находиться в карантине 14 дней. Это первые турецкие граждане, прибывшие из Ирана, где недавно произошла вспышка коронавируса.

Турция закрыла свои границы с Ираном в воскресенье и сократила полеты из-за распространения вируса в этой стране.