Женщины Шотландии будут иметь бесплатный доступ к гигиеническим продуктам

Во вторник парламент Шотландии должен утвердить план по обеспечению бесплатного доступа санитарно-гигиенических изделий для всех женщин.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, таким образом Шотландия станет первой нацией в мире, которая пошла на такой шаг.

Согласно законодательству, такие продукты как тампоны и гигиенические прокладки, доступные в определенных общественных местах, таких как общественные центры, молодежные клубы и аптеки, будут бесплатными для всех женщин в Шотландии.

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Ожидается, что этот план пройдет первое голосование в шотландском парламенте во вторник. Ожидается, что стоимость реализации плана составит около 31,2 млн долларов.

"Это не предметы роскоши. Они действительно необходимы и никто в Шотландии не должен обходиться без них", - сказала Моника Леннон, инициатор законопроекта.

"Мы меняем культуру, и действительно здорово, что другие страны по всему миру очень внимательно следят за тем, что мы делаем", - сказала она.

Шотландское правительство в 2018 году стало первым в мире, которое обеспечило бесплатные санитарно-гигиенические товары в школах, колледжах и университетах.

Санитарные товары в Соединенном Королевстве в настоящее время облагаются так называемым "налогом на тампон" в размере 5%. Правительство бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона заявляло, что хочет отменить непопулярный налог, но его руки были связаны правилами ЕС.

Правительство объявило, что снизит налог в 2016 году, но до сих пор этого не сделало, поскольку вопрос отошел на второй план в процессе Brexit.

В Ирландии, Канаде, Австралии, Кении, Индии, Колумбии, Малайзии, Никарагуа, Ямайке, Нигерии, Уганде, Ливане и Тринидаде и Тобаго нет "налога на тампоны", говорится в сообщении шотландского правительства о законопроекте.