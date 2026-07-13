ЄС та Україна засудили переслідування цивільних на окупованих територіях

Європейський Союз та Україна оприлюднили спільну заяву щодо становища незаконно затриманих людей та гуманітарних наслідків російської агресії.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на документ.

Спільну заяву від головної дипломатки ЄС Каї Каллас та України представили у Брюсселі під час засідання Ради ЄС із закордонних справ.

У документі сторони засудили триваючу війну Росії в Україні та її грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, а також підтвердили прихильність суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Там акцентували, що від початку війни та окупації Криму у 2014 році Росія продовжує придушувати інакомислення та переслідувати тих, кого вважає загрозою для окупаційних "адміністрацій".

Зокрема, йдеться про довільні затримання, насильницькі зникнення, тортури, сексуальне насильство, незаконні депортації та примусове переміщення українців, а також порушення права на справедливий суд і контакт із родинами.

Окрему увагу сторони приділили переслідуванню місцевих посадовців, журналістів, активістів, волонтерів і релігійних діячів. У заяві наголосили, що Росія обмежує доступ незалежних спостерігачів, представників ЗМІ та міжнародних організацій до тимчасово окупованих територій, що унеможливлює незалежне документування подій.

У заяві закликали Росію та Білорусь забезпечити "негайне, безпечне та беззастережне повернення до України всіх свавільно затриманих, незаконно депортованих та насильно переміщених українських цивільних осіб, зокрема дітей".

Також сторони засудили відмову Росії підтверджувати особу, місцеперебування та долю українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

"Ми закликаємо до подальших послідовних зусиль у рамках Ради Європи з метою запуску роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної комісії з претензій щодо України", – додали у заяві.

Нагадаємо, 15 травня, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

У Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

4 липня уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.