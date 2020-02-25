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В Італії від коронавірусу померли вже 10 людей

Вівторок, 25 лютого 2020, 19:41

У результаті спалаху коронавірусу на півночі Італії у вівторок померли ще три людини – таким чином кількість загиблих в країні від захворювання сягнула 10 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Усім трьом останнім загиблим – більше ніж 80 років. За словами італійської влади, кількість випадків зараження вірусом станом на 25 лютого виросла до 322 (із них найбільше в Ломбардії – 240).

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У вівторок коронавірус поширився вже на 7 регіонів країни. В цілому 109 осіб госпіталізовані з симптомами вірусу, 29 знаходяться у відділенні інтенсивної терапії

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що Італія вжила належні заходи для стримування поширення нового коронавірусу, зосереджуючи увагу на припиненні подальшої передачі від людини до людини.

У вівторок перші випадки коронавірусу підтвердили в Австрії, Хорватії, Швейцарії, а також на материковій Іспанії.

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