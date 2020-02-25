В Италии от коронавируса умерли уже 10 человек

В результате вспышки коронавируса на севере Италии во вторник умерли еще три человека - таким образом количество погибших в стране от заболевания достигло 10 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

Всем трем последним погибшим - более 80 лет. По словам итальянских властей, число случаев заражения вирусом по состоянию на 25 февраля выросло до 322 (из них больше всего в Ломбардии - 240).

Во вторник коронавирус распространился уже на 7 регионов страны. В целом 109 человек госпитализированы с симптомами вируса, 29 находятся в отделении интенсивной терапии

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что Италия приняла надлежащие меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, сосредоточивая внимание на прекращении дальнейшей передачи от человека к человеку.

Во вторник первые случаи коронавируса подтвердили в Австрии, Хорватии, Швейцарии, а также на материковой Испании.