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Ексглава служби зовнішньої розвідки Франції стане ведучим на RT

Вівторок, 25 лютого 2020, 20:54

Ексглава служби зовнішньої розвідки Франції Ален Жуіє буде вести на телеканалі RT France програму про геополітику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

13-хвилинна програма під назвою "La Source" ("Джерело") буде виходити в ефір два рази на місяць. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомила глава RT France Ксенія Федорова в поширеному телеканалом комюніке.

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Програма розповідатиме про "дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку і конкурентну розвідку", сказано в комюніку. Перший випуск заплановано на березень.

"Поза всякими ідеологічними міркуваннями, практична геополітика повинна дозволити громадянам краще розуміти об'єктивну реальність", - заявив в комюніке 77-річний Ален Жуіє.

Глава RT France Ксенія Федорова заявила, зі свого боку, що "дуже щаслива", що людина "такого масштабу" буде працювати в редакції російського державного каналу.

Ален Жуіє не раз виступав з прокремлівських позицій. Він називав отруєння ексагента ГРУ Сергєя Скрипаля "англосаксонською маніпуляцією", хвалив прогрес Росії в області озброєнь і заявляв, що Москва не є загрозою західним країнам.

Жуіє очолив зовнішню розвідку Франції (DGSE) в 2002 році. До цього він працював у великих французьких і міжнародних компаніях.

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