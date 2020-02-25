Экс-глава службы внешней разведки Франции станет ведущим на RT

Экс-глава службы внешней разведки Франции Ален Жуие будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

13-минутная программа под названием "La Source" ( "Источник") будет выходить в эфир два раза в месяц. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила глава RT France Ксения Федорова в распространенном телеканалом коммюнике.

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Программа будет рассказывать о "дипломатии, конфликтах, терроризме, безопасности и конкурентной разведке", говорится в коммюнике. Первый выпуск запланирован на март.

"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", - заявил в коммюнике 77-летний Ален Жуие.

Глава RT France Ксения Федорова заявила, со своей стороны, что "очень счастлива", что человек "такого масштаба" будет работать в редакции российского государственного канала.

Ален Жуие не раз выступал с прокремлевских позиций. Он называл отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля "англосаксонской манипуляцией", хвалил прогресс России в области вооружений и заявлял, что Москва не представляет угрозы западным странам.

Жуие возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE) в 2002 году. До этого он работал в крупных французских и международных компаниях.