Коронавірус в Італії: 11 померлих, понад 300 інфікованих

Кількість померлих від нового коронавірусу в Італії збільшилася до 11, зафіксовано 322 випадки зараження.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Corriere della Sera.

У вівторок ввечері в лікарні Тревізо померла 76-річна жінка, яка вчора була госпіталізована в реанімацію з приводу респіраторних ускладнень.

"В Італії багато літніх людей, і це пояснює рівень смертності у 2-3%. Літні люди більш вразливі, ми спостерігаємо це і при звичайному грипі. Від останнього ми можемо захистити їх вакциною, але оскільки немає вакцини від коронавірусу є певний рівень смертності. Єдиний спосіб захистити їх - обмежити спалахи, як це і робиться", - пояснили у Міністерстві охорони здоров’я Італії.

Випадки захворювання також продовжують фіксувати на півдні Італії – на Сицилії вже троє інфікованих.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що Італія вжила належні заходи для стримування поширення нового коронавірусу, зосереджуючи увагу на припиненні подальшої передачі від людини до людини.

У вівторок перші випадки коронавірусу підтвердили в Австрії, Хорватії, Швейцарії, а також на материковій Іспанії.