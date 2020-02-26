Коронавирус в Италии: 11 умерших, более 300 инфицированных

Количество умерших от нового коронавируса в Италии увеличилось до 11, зафиксировано 322 случая заражения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Во вторник вечером в больнице Тревизо умерла 76-летняя женщина, которая вчера была госпитализирована в реанимацию в связи с респираторными осложнениями.

"В Италии много пожилых людей, и это объясняет уровень смертности в 2-3%. Пожилые люди более уязвимы, мы наблюдаем это и при обычном гриппе. От последнего мы можем защитить их вакциной, но поскольку нет вакцины от коронавируса, есть определенный уровень смертности. Единственный способ защитить их - ограничить вспышки, как это и делается", - пояснили в Министерстве здравоохранения Италии.

Случаи заболевания также продолжают фиксировать на юге Италии - на Сицилии уже трое инфицированных.

Напомним, ранее ВОЗ заявила, что Италия приняла надлежащие меры по сдерживанию распространения нового коронавируса, сосредоточивая внимание на прекращении дальнейшей передачи от человека к человеку.

Во вторник первые случаи коронавируса подтвердили в Австрии, Хорватии, Швейцарии, а также на материковой Испании.

Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Десять муниципалитетов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 тысяч жителей оставаться дома.