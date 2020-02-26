Швейцарія підтвердила перший випадок коронавірусу

Швейцарія повідомила про перший випадок коронавірусу в кантоні Тічино на півдні країни, що межує з Італією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Федеральне управління охорони здоров'я повідомило, що чоловік у віці близько 70 років заразився неподалік від Мілана під час заходу 15 лютого. Перші симптоми з'явилися у нього через два дні.

З тих пір пенсіонер перебував зі своєю сім'єю. Зараз він знаходиться в ізоляції в клініці в Лугано, кантон Тічино, і, за інформацією лікарів, почувається добре.

Ті, хто був у контакті з ним, будуть перевірені і поміщені в карантин для контролю їх стану протягом наступних 14 днів.

На даний момент у Швейцарії було перевірено близько 300 можливих випадків Covid-19, але до вчорашнього дня підтверджених випадків не було.