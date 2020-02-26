Швейцария подтвердила первый случай коронавируса

Швейцария сообщила о первом случае коронавируса в кантоне Тичино на юге страны, граничащем с Италией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Федеральное управление здравоохранения сообщило, что мужчина в возрасте около 70 лет заразился неподалеку от Милана во время мероприятия 15 февраля. Первые симптомы появились у него через два дня.

С тех пор пенсионер находился со своей семьей. Сейчас он находится в изоляции в клинике в Лугано, кантон Тичино, и, по информации врачей, чувствует себя хорошо.

Те, кто был в контакте с ним, будут проверены и помещены в карантин для контроля их состояния в течение следующих 14 дней.

На данный момент в Швейцарии было проверено около 300 возможных случаев Covid-19, но до вчерашнего дня подтвержденных случаев не было.