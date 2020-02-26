Друга Орбана висунуть в прем'єри Словенії

Правоцентристська Словенська демократична партія (SDS) на чолі з колишнім прем'єр-міністром Янезом Яншею пізно ввечері у вівторок (25 лютого) домовилася про майбутню урядову коаліцію з трьома іншими партіями.

Про це заявили чотири партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Антиміграційна SDS (асоційована з EPP) утворила коаліцію більшості з лівоцентристською SMC, консервативною "Новою Словенією" (NSi) та партією пенсіонерів Desus.

Очікується, що президент Борут Пахор висуне Яншу на пост прем'єр-міністра в середу. Якби він повідомив прізвище Янші в парламенті сьогодні або завтра, то за нового голову уряду могли б проголосувати у вівторок.

Очікується, що нова коаліція матиме 47 членів у 90-місному парламенті.

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"Переговори (щодо коаліції) були жорсткими ... але врешті-решт нам вдалося домовитись про основні, ключові моменти", - каже депутат, голова ради SDS Анзе Логар.

Він заявив, що одними з головних завдань нового уряду буде покращення неефективної національної системи охорони здоров'я та головування Словенії в Європейському Союзі у другій половині 2021 року.

27 січня тодішній прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец подав у відставку і закликав до дострокових виборів, додавши, що його уряд меншості не в змозі просувати важливі закони.

61-річний Янша, союзник угорського лідера Віктора Орбана, керував словенським урядом з 2004 по 2008 рік і з 2012 по 2013 рік. Він матиме 15 днів після того, як його затвердять прем'єр-міністром, для формування уряду.

Очікується, що парламент затвердить новий уряд до кінця березня. Наступні чергові вибори мають відбутися в середині 2022 року.

Детальніше про політику Янеза Янши читайте в його інтерв'ю "Європейській правді".