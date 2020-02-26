Друга Орбана выдвинут в премьеры Словении

Правоцентристская Словенская демократическая партия (SDS) во главе с бывшим премьер-министром Янезом Яншей поздно вечером во вторник (25 февраля) договорилась о будущей правительственной коалиции с тремя другими партиями.

Об этом заявили четыре партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Антимигрантская SDS (ассоциированная с EPP) образовала коалицию большинства с левоцентристской SMC, консервативной "Новой Словенией" (NSi) и партией пенсионеров Desus.

Ожидается, что президент Пахор выдвинет Яншу на пост премьер-министра в среду. Если бы он сообщил фамилию Янши в парламенте сегодня или завтра, то за нового главу правительства могли бы проголосовать во вторник.

Ожидается, что новая коалиция будет иметь 47 членов в 90-местном парламенте.

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"Переговоры (о коалиции) были жесткими ... но в конце концов нам удалось договориться об основных, ключевых моментах", - говорит депутат, председатель совета SDS Анже Логар.

Он заявил, что одними из главных задач нового правительства будет улучшение неэффективной национальной системы здравоохранения и председательство Словении в Европейском Союзе во второй половине 2021 года.

27 января тогдашний премьер-министр Словении Марьян Шарец подал в отставку и призвал к досрочным выборам, добавив, что его правительство меньшинства не в состоянии продвигать важные законы.

61-летний Янша, союзник венгерского лидера Виктора Орбана, руководил словенским правительством с 2004 по 2008 год и с 2012 по 2013 год. У него будет 15 дней после того, как его утвердят премьер-министром, для формирования правительства.

Ожидается, что парламент утвердит новое правительство до конца марта. Следующие очередные выборы должны состояться в середине 2022 года.

Подробнее о политике Янеза Янши читайте в его интервью "Европейской правде".