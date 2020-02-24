Угорці вийшли під парламент проти антиромської кампанії Орбана

Понад 2 тисячі угорців, зокрема ромські сім’ї та громадські групи, 23 лютого пройшли ходою до парламенту в Будапешті, протестуючи проти відмови уряду виплачувати компенсацію ромським дітям, незаконно відокремлених у школі на сході Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що держава може не виконувати накази суду про виплату компенсації дітям-ромам в селі на півночі країни та натомість забезпечити навчання.

Нижчі суди зобов’язали державу виплатити відшкодування збитків в судовому процесі, який тягнеться вже майже десятиліття. Верховний суд Угорщини незабаром винесе остаточну ухвалу.

Аналітики кажуть, що Орбан, коли економіка сповільнюється, а його антиіміграційна кампанія втрачає пар, прагне мобілізувати своїх виборців, атакуючи незалежні суди, ромську меншину та громадські організації, які їм допомагають.

"Втручання уряду у питання реституції є незаконним і порушує верховенство закону та незалежність судів", - заявили організатори протесту у Facebook.

Протестувальники підняли транспаранти з надписами: "Ніхто не вищий закону" та "Майбутнє не можна збудувати на ненависті".

Орбан заявив, що "рішення суду з посиланням на сегрегацію розбурхало громадську думку, привласнюючи великі суми грошей деяким мешканцям-ромам", додавши, що всі повинні працювати, щоб отримувати гроші.

Партія Орбана "Фідес" заявила, що люди, пов'язані з мільярдером угорського походження Джорджем Соросом, допомогли ромам розпочати судовий процес. Партія роками проводить агітацію проти Сороса, який пропагує ліберальні цінності.

Роми становлять 5-7% населення Угорщини.

Орбан вирішив провести "національну консультацію" в наступному місяці, коли мільйонам угорців розішлють анкети з питаннями про виплати ромам та компенсації ув'язненим через переповнені в'язниці.