У Раді Європи занепокоєні погіршенням ситуації для меншин у Криму

Рада Європи залишається занепокоєною повідомленнями про погіршення ситуації з правами людини в Криму, зокрема, стосовно меншин.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії, президент Комітету міністрів Ради Європи Давид Залкаліані, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення РЄ.

"Цьогоріч виповнюється 6 років з дня незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією та початку конфлікту на сході України. Як президент Комітету міністрів Ради Європи, я хочу підтвердити свою однозначну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив міністр.

"Висловлюю співчуття сім'ям загиблих та всім, хто постраждав від конфлікту. Ми всі бажаємо, щоб цей конфлікт закінчився, у цьому плані важливо повною мірою виконувати Мінські домовленості та виконувати міжнародні зобов'язання", - каже Залкаліані.

За його словами, "деякі обнадійливі кроки" вже здійснені. Міністр підкреслив "нову динаміку" в нормандському форматі та обмін полоненими минулого року.

"Рада Європи залишається занепокоєною повідомленнями про погіршення ситуації з правами людини в Криму, зокрема, стосовно меншин", - додав він.

Нагадаємо, Арбітражний трибунал ООН з морського права відхилив позицію Росії про відсутність юрисдикції у справі України і встановив, що він розгляне важливі аспекти вимог України.