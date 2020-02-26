В Совете Европы обеспокоены ухудшением положения меньшинств в Крыму

Совет Европы по-прежнему обеспокоен сообщениями об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, в частности, относительно меньшинств.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии, президент Комитета министров Совета Европы Давид Залкалиани, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение СЕ.

"В этом году исполняется 6 лет со дня незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и начала конфликта на востоке Украины. Будучи президентом Комитета министров Совета Европы, я хочу подтвердить свою однозначную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил министр.

"Выражаю соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим от конфликта. Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, в этом плане важно в полной мере выполнять Минские договоренности и выполнять международные обязательства", - говорит Залкалиани.

По его словам, "некоторые обнадеживающие шаги" уже предприняты. Министр подчеркнул "новую динамику" в нормандском формате и обмен пленными в прошлом году.

"Совет Европы остается обеспокоенным сообщениями об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, в частности, относительно меньшинств", - добавил он.