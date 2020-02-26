Эрдоган назвал "самую большую проблему" армии Турции в Идлибе

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, основной проблемой, с которой столкнулась сейчас Турция в Идлибе, является использование воздушного пространства Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

В прошлый четверг поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление, чтобы вернуть город Найраб на востоке Идлиба, а российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.

"В данный момент самая большая проблема для действий вооруженных сил Турции в Сирии - препятствование использованию воздушного пространства. Надеемся, что в скором будущем решим и этот вопрос", - сказал турецкий лидер.

Читайте также Поддерживаемые Турцией повстанцы заявили о взятии города в Сирии

Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена делать никаких уступок по Идлибу.

"Сторонники Башара Асада в обязательном порядке должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, заканчивается. Мы обеспечим возвращение мирного населения в свои дома", - добавил президент.

Турция планирует отбросить сирийские правительственные силы от своих военных наблюдательных пунктов на северо-западе Идлиба до конца февраля, подтвердил Эрдоган.

С тех пор как Турция бросила свои силы на северо-запад Сирии, чтобы остановить наступление РФ и сирийского правительства, 17 турецких военных погибли. Медиа писали, что это произошло, в частности, в результате авиаударов Москвы, однако Минобороны Турции это не подтверждает.