На греческих островах обострились протесты против новых лагерей для мигрантов

Жители греческих островов 26 февраля усилили свой протест против планов правительства построить новые лагеря для мигрантов, начав массовую однодневную забастовку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Все региональные и муниципальные органы власти и большинство предприятий были закрыты на эгейских островах Лесбос, Хиос и Самос. Днем в среду на Лесбосе запланирован протест.

Население жестко выступает против планов правительства по новым лагерям.

"Мы хотим вернуть наши острова назад" - девиз забастовки. "Острова должны перестать быть лагерем потерянных душ".

Днем ранее полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые пытались заблокировать прибытие строительной техники на Лесбосе и Хиосе.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис планирует закрыть старые переполненные лагеря и заменить их на новые помещения.

Правительство также намерено усилить контроль над морскими и наземными границами, чтобы сдержать приток мигрантов и ускорить их депортацию назад в Турцию.

На четырех островах проживает около 42 тысяч мигрантов, они размещены в лагерях, построенных для 8000 человек, и вокруг них.

Сотни тысяч людей проникли в Европу из Турции через Грецию в 2015 и 2016 годах, прежде чем заключенное Европейским Союзом с Анкарой соглашение ограничило этот поток. Но прибывающих стало больше с сентября 2019 года.