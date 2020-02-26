Ердоган підтвердив, що Туреччина попросила Patriot у США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Туреччина передавала США запит на поставку ЗРК Patriot, однак Вашингтон досі не відповів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"США не висловлювали готовність поставити Туреччині зенітно-ракетні комплекси. Анкара заявила американській стороні, що готова придбати Patriot і у США. Дозвіл у Конгресу повинні отримувати не в Анкарі, а у Вашингтоні", - сказав турецький лідер.

Ердоган зазначив, що США обіцяли Анкарі підтримку в питанні сирійської провінції Ідліб. Це питання було обговорене з президентом США Дональдом Трампом в ході телефонної розмови. Однак станом на 26 лютого ніякої конкретної допомоги не надано, каже Ердоган.

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Турецький лідер зазначив, що йому, схоже, доведеться знову обговорити тему Сирії з Трампом.

Ердоган також зазначив, що "дата і місце зустрічі щодо Ідлібу узгоджені - 5 березня, найімовірніше Стамбул".

"На цей момент обговорюється формат участі - за участю 2 або 4 лідерів", - пояснив президент.

Він сказав також, що Анкара вимагає від Москви виконання всіх пунктів сочинських угод щодо Ідлібу. "Туреччина не відступить від своєї позиції", - підкреслив лідер держави.

26 лютого Ердоган заявив, що може спробувати кинути виклик російському контролю над сирійським повітряним простором, зазначивши, що шукає способів завдати удару по сирійським урядовим силам з турецького неба.

Незрозуміло, чи будуть турецькі F-16 обстрілювати сирійські сили з Туреччини. США не відповіли на прохання Туреччини про розміщення на кордоні систем протиракетної оборони Patriot для підтримки потенційних турецьких ударів.