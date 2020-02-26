Эрдоган подтвердил, что Турция попросила Patriot у США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция передавала США запрос на поставку ЗРК Patriot, однако Вашингтон до сих пор не ответил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"США не выражали готовность поставить Турции зенитно-ракетные комплексы. Анкара заявила американской стороне, что готова приобрести Patriot и в США. Разрешение у Конгресса должны получать не в Анкаре, а в Вашингтоне", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что США обещали Анкаре поддержку в вопросе сирийской провинции Идлиб. Этот вопрос был обсужден с президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора. Однако по состоянию на 26 февраля никакой конкретной помощи не предоставлено, говорит Эрдоган.

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Турецкий лидер отметил, что ему, похоже, придется снова обсудить тему Сирии с Трампом.

Эрдоган также отметил, что "дата и место встречи по Идлибу согласованы - 5 марта, вероятнее всего, Стамбул".

"На данный момент обсуждается формат участия - с участием 2 или 4 лидеров", - пояснил президент.

Он сказал также, что Анкара требует от Москвы выполнения всех пунктов сочинских соглашений по Идлибу. "Турция не отступит от своей позиции", - подчеркнул лидер государства.

26 февраля Эрдоган заявил, что может попытаться бросить вызов российскому контролю над сирийским воздушным пространством, отметив, что ищет способы нанести удар по сирийским правительственным силам с турецкого неба.

Непонятно, будут ли турецкие F-16 обстреливать сирийские силы из Турции. США не ответили на просьбу Турции о размещении на границе систем противоракетной обороны Patriot для поддержки потенциальных турецких ударов.