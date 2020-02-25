Путін виключив двосторонню зустріч з Ердоганом щодо Ідлібу

Москва і Анкара зараз не опрацьовують можливість зустрічі лідерів двох країн, запевнив прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на РБК.

Президент Туреччини Таїп Ердоган 25 лютого заявив, що він може зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним 5 березня, якщо на цю дату не вдасться організувати саміт щодо сирійської провінції Ідліб за участі лідерів Німеччини, Франції, Росії і Туреччини.

Однак Пєсков сказав, що "зараз не йдеться про двосторонні контакти як такі, але опрацьовується можливість зустрічі в багатосторонньому форматі". Він додав, що рішення ще не ухвалювали, адже не всі потенційні учасники дали згоду на участь.

Читайте також Підтримувані Туреччиною повстанці заявили про взяття міста в Сирії





Речник Кремля зазначив, що не йдеться про саміт за участю Росії, Туреччини, Франції та Німеччини. За словами Пєскова, для зустрічі в такому форматі наразі не вдалося узгодити графіки президентів всіх чотирьох країн, тому зараз "триває робота по дипломатичних каналах".

25 лютого упродовж дня російська авіація продовжувала бомбардувати провінцію Ідліб, поранені 12 осіб, пише Anadolu. Водночас сили сирійського режиму Башара Асада обстріляли забороненими касетними бомбами квартали міста Ідліб, в результаті чого загинули чотири людини.

Нагадаємо, 20 лютого турецька армія розпочала військову операцію проти режиму сирійського президента Башара Асада в провінції Ідліб.

Відколи Туреччина кинула свої сили на північний захід Сирії, щоб зупинити наступ РФ і сирійського уряду, загинули 17 турецьких військових. Медіа писали, що це сталося, зокрема, внаслідок авіаударів Москви, проте Міноборони Туреччини це не підтверджує.