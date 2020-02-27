США: Росія повинна припинити окупацію Криму і переслідування татар

Сполучені Штати закликали Росію припинити окупацію Криму і переслідування кримських татар.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

"27 лютого шоста річниця спроби Росії анексувати Кримський півострів України, і Сполучені Штати підтверджують: Крим - це Україна. Як підкреслюється в нашій Кримській декларації, підписаній в липні 2018 року, Сполучені Штати не визнають і ніколи не будуть визнавати претензії Росії на суверенітет над півостровом. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму", - йдеться в заяві.

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Помпео зазначив, що окупація Росією Криму та посилення мілітаризації півострова становлять загрозу для загальної безпеки.

"Російська окупаційна влада продовжує порушувати права людини і основні свободи, жорстоко змушуючи мовчати громадянське суспільство і засоби масової інформації і обмежуючи свободу віросповідання. Понад 80 людей з Криму, включно з членами кримськотатарської громади, були ув'язнені Росією - а деякі піддані тортурам - за мирну протидію окупації", - йдеться в заяві.

У документі підкреслюється, що члени кримськотатарської громади продовжують піддаватися необгрунтованим обшукам в їхніх будинках і мечетях, спостереженню і залякуванню з боку окупаційної влади, обмеженням на культурні заходи та криміналізації їх представницького органу, Меджлісу.

"Окупаційна влада жорстко обмежує свободу віросповідання, переслідує віруючих за фіктивні звинувачення в тероризмі і захопила собор православної церкви України в Сімферополі. Сполучені Штати закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув'язнила в помсту за їх мирну незгоду, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму", - заявив Помпео.