США: Россия должна прекратить оккупацию Крыма и преследование татар

Соединенные Штаты призвали Россию прекратить оккупацию Крыма и преследование крымских татар.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"27 февраля шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины, и Соединенные Штаты подтверждают: Крым - это Украина. Как подчеркивается в нашей Крымской декларации, подписанной в июле 2018 года, Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении.

Помпео отметил, что оккупация Россией Крыма и усиление милитаризации полуострова представляют угрозу для общей безопасности.

"Российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и основные свободы, жестоко заставляя молчать гражданское общество и средства массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания. Более 80 человек из Крыма, включая членов крымско-татарской общины, были заключены в тюрьму Россией - а некоторые подвергнуты пыткам - за мирное противодействие оккупации", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что члены крымско-татарской общины продолжают подвергаться необоснованным обыскам в их домах и мечетях, наблюдению и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничениям на культурные мероприятия и криминализации их представительного органа, Меджлиса.

"Оккупационные власти жестко ограничивают свободу вероисповедания, преследуют верующих за фиктивные обвинения в терроризме и захватили собор православной церкви Украины в Симферополе. Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", - заявил Помпео.